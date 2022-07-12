Новая Каховка, Украина, 12 июля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Удар ВСУ супервысокоточными ракетами по Новой Каховке является террористическим актом, заявил 12 июля глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

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«Это однозначно можно ответить — да. Это расчетливо, жестоко и цинично — то, что сделано. Высокоточными ракетами, супервысокоточными, издалека мирный город был поражен», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Леонтьев рассказал, что число жертв удара украинских нацистов по городу Новая Каховка из американских РСЗО HIMARS увеличилось до семи человек.

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