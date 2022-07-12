Горно-Алтайск, , 10:20 — REGNUM В июне 2022 года в Республике Алтай прошла акция по очистке Телецкого озера от мусора и брошенных сетей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского заповедника, в работе кроме сотрудников учреждения также приняли участие дайверы-волонтеры из сибирских городов.

Брошенные сети на дне Телецкого озера. Республика Алтай Алтайский заповедник

В итоге за неделю работы им удалось поднять со дна водоёма 14 сетей и множество обрывков общей длиной около 500 метров. По словам дайверов, в сетях обнаружено большое количество погибшей рыбы, в том числе хариуса с икрой и сига.

«Акватория правого берега Телецкого озера находится под охраной Алтайского заповедника и после многолетней работы по очистке десятков километров заповедной акватории обнаружение брошенных сетей это скорее исключение из правила», — отметили в заповеднике.

При этом на противоположном берегу обнаружение сетей является обычным делом. По словам сотрудника учреждения Романа Воробьёва, дно здесь может быть покрыто слоями незаконных орудий лова.