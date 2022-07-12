Казань, , 10:20 — REGNUM «ФосАгро-Регион» запустила центр дистрибуции минеральных удобрений в Апастовском районе Татарстана. Об этом сообщил генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк на встрече с президентом республики Рустамом Миннихановым и главой Минсельхоза России Дмитрием Патрушевым на выставке «АГРОВОЛГА 2022».

«Год назад, на этой выставке, мы заявили о готовности запустить в Татарстане наш второй центр дистрибуции. Свое обещание мы выполнили, — сказал Вовк. — Менее чем за год, фактически с нуля, в Апастовском районе были развернуты мощности для накопления, хранения и отгрузки гранулированных минеральных удобрений».

В дальнейшем в центре будет создана инфраструктура под жидкие минеральные удобрения. Их применение позволит аграриям снизить климатические риски и добиваться высоких урожаев даже в жару и засуху.

«Помимо возможности закупать удобрения ФосАгро заблаговременно и хранить их вблизи сельхозугодий, аграрии смогут воспользоваться нашими агрономическими сервисами, такими как агрохимический анализ почв и агрономическое сопровождение посевов, — добавил Вовк. — Таким образом, будет обеспечена и надежность поставок современных минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителям Республики, и их рациональное использование».

Новый центр дистрибуции стал 32-м в составе сети «ФосАгро-Регион». По завершению инвестпрограммы единовременная мощность хранения центра достигнет 40 тыс. тонн — комплекс станет одним из крупнейших в сети «ФосАгро-Регион». До конца 2024 г. «ФосАгро-Регион» планирует вложить в развитие центра около 200 млн руб.

Рустам Минниханов поблагодарил «ФосАгро-Регион» за проделанную работу.

«ФосАгро работает, выполняя договорённости», — отметил Дмитрий Патрушев.

Создание центра в Апастовском районе — один из итогов реализации соглашения о сотрудничестве между Минсельхозпродом РТ и «ФосАгро-Регион». Рустам Минниханов поставил перед сельхозотраслью региона задачу сохранить объемы внесения удобрений на уровне не менее 70 кг действующего вещества на гектар и призвал контролировать накопление муниципальными районами удобрений под полевые работы.

«ФосАгро-Регион» начала работу в Татарстане в 2014 году. Последние семь лет «ФосАгро-Регион» увеличивает поставки удобрений республиканским аграриям в среднем на 15% ежегодно. В 2018 году «ФосАгро-Регион» запустила в Нурлатском районе первый логистический комплекс в республике, что обеспечило 30%-й прирост поставок. Компания активно развивает в регионе направление агрономических услуг: разработку систем минерального питания растений с использованием новых марок удобрений ФосАгро и агросопровождение посевов агрономической службой «ФосАгро-Регион» с привлечением местных специалистов в области агрохимии.

Читайте ранее в этом сюжете: Андрей Гурьев заявил о необходимости подготовки к новой волне коронавируса