Село Усть-Чарышская Пристань, Алтайский край, , 10:20 — REGNUM ГУ МВД РФ по Алтайскому краю 12 июля известило о проведении проверки в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». В отделение полиции по Усть-Пристанскому району поступило сообщение от охотоведа, который сообщил, что неизвестные лица совершили незаконный отстрел самки лося.

Лось

Следственно-оперативная группа выехала на место совершения противоправного деяния и обнаружила две пули в теле лося, одну картечь, автомобильную стропу, с помощью которой убитую самку лося злоумышленники перетащили и спрятали в лесополосе.

В районе совершения противоправного деяния сотрудники полиции остановили автомобиль, в котором находились двое мужчин 1970 и 1971 годов рождения. Они попытались скрыться от правоохранителей, но были оперативно задержаны.

В ходе обыска у подозреваемых по месту жительства обнаружены четыре единицы оружия и боеприпасы, два автомобиля марки ВАЗ — 21 214.

Сумма ущерба, причинённого охотничьим ресурсам от действий злоумышленников, составила 400 000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за отстрел трех особей сибирской косули и одного лося в апреле 2022 года под суд отправилась группа алтайских охотников.

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