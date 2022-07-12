Москва, 12 июля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В России может произойти рост заболеваемости COVID-19, однако он не будет аналогичен предыдущим волнам. Об этом РИА Новости заявил вирусолог, главный научный сотрудник Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

«Рост [заболеваемости COVID-19] может быть, но только он не будет таким уж значительным», — сказал Альтштейн.

По его словам, в России после пика заболеваемости минувшей зимой появились несколько вариантов омикрона с пиковыми значениями в мае и июне: «Сейчас второй вот этот пик июньский в целом по миру имеет тенденцию сейчас снизиться. Я думаю, потрясения, которые были у нас два года назад, нам, наверное, уже не грозят со стороны коронавируса».