Канберра, 12 июля 2022, 10:24 — REGNUM Крупнейший австралийский оператор сотовой связи и интернета Telstra переместил все свои колл-центры, которые обслуживают австралийских клиентов и малый бизнес, обратно на континент. Об этом 12 июля сообщил телеканал Nine News.
Генеральный директор Telstra Энди Пенн объявил об этом шаге, заявив, что это произошло после того, как компания «четко и ясно» поняла, что клиенты хотят изменений.
Телекоммуникационный гигант нанял около 2 000 новых сотрудников по всей Австралии, чтобы справиться с переездом.
По словам Пенна, теперь операторы связи для австралийских клиентов и малых предприятий расположены в городах по всей Австралии. Генеральный директор отметил, что во время наводнения в Квинсленде в начале этого года у компании были клиенты из этого штата и именно они «помогли понять из первых уст проблемы, с которыми столкнулись».