Канберра, 12 июля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Крупнейший австралийский оператор сотовой связи и интернета Telstra переместил все свои колл-центры, которые обслуживают австралийских клиентов и малый бизнес, обратно на континент. Об этом 12 июля сообщил телеканал Nine News.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Колл-центр

Генеральный директор Telstra Энди Пенн объявил об этом шаге, заявив, что это произошло после того, как компания «четко и ясно» поняла, что клиенты хотят изменений.

Телекоммуникационный гигант нанял около 2 000 новых сотрудников по всей Австралии, чтобы справиться с переездом.

По словам Пенна, теперь операторы связи для австралийских клиентов и малых предприятий расположены в городах по всей Австралии. Генеральный директор отметил, что во время наводнения в Квинсленде в начале этого года у компании были клиенты из этого штата и именно они «помогли понять из первых уст проблемы, с которыми столкнулись».