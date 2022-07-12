Нальчик, , 10:17 — REGNUM В Кабардино-Балкарии с начала 2022 года почти вдвое сократилось число безработных. В настоящее время в службе занятости зарегистрированы 9,6 тыс. человек, что в 2,1 раза меньше, чем в тот же период прошлого года.

Безработный Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Уровень регистрируемой безработицы составил 2,1% к численности рабочей силы республики. <…> С начала года трудоустроены около 2,5 тыс. человек», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Всего за полгода около полутора тысяч граждан получили услугу по социальной адаптации на рынке труда, проведено 22 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, 528 жителям республики помогли начать собственное дело, около 8,8 тысяч жителей республики прошли профориентацию. Выполняются в том числе заявки граждан на переобучение, в числе самых востребованных специальностей — IT-направление и педагогика.

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