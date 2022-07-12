Лондон, , 10:17 — REGNUM Биографический фильм о певице Эми Уайнхаус находится в разработке режиссёра Сэма Тейлора-Джонсона. Об этом 12 июля пишет Variety.

Эми Уайнхаус Цитата из клипа Эми Уайнхаус на песню Rehab

По данным издания, сценарий к фильму вовсю готовится — картина находится на этапе кастинга. Как отмечает СМИ, инициатором создания этого проекта является сама Тейлор-Джонсон, которая была близкой подругой Эми Уайнхаус.

Ранее компания Halcyon Studios планировала снять документальный фильм об Эми Уайнхаус. Однако её отец сообщил о планах препятствовать его производству — причиной стала его работа над аналогичным проектом с другой студией.

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