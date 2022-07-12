Новосибирск, 12 июля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Цель указ об упрощенном порядке получения гражданства России на всех жителей Украины, по всей видимости, — подкрепить результаты спецоперации общественно-политическими результатами. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

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«Прогнозируя дальнейший глубокий кризис украинской государственности как следствие всего происходящего, российское руководство напрямую обращается к населению территорий, составлявших и составляющих соседнее государство», — подчеркнул Бирюков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому упрощённый порядок получения гражданства России теперь распространяется на всех лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

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