Канберра, , 10:21 — REGNUM Согласно предварительным данным, в ближайшие месяцы жители Австралии пострадают от более сильных, чем обычно, дождей, особенно те, кто живет на юго-востоке континента. Об этом 12 июля сообщил телеканал Nine News.

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Если последнее моделирование, основанное на специальном индексе Диполя Индийского океана, верно, то ожидание того, что дожди продолжатся до наступления зимы, будет обескураживающим для многих, но потенциально разрушительным для тех, чья жизнь перевернулась с «ног на голову» из-за катастрофических наводнений в этом году.

Индекс, который измеряет разницу в температуре поверхности моря по обе стороны Индийского океана, только что достиг самого отрицательного значения с 2016 года, что увеличивает вероятность влажной погоды над юго-востоком Австралии в ближайшие месяцы.

Напомним, что вот уже второй год подряд австралийцы страдают из-за разрушительных наводнений, вызванных погодными условиями, который формируются под воздействием погодного явления Ла-Нинья.