Париж, , 10:15 — REGNUM Премьер-министр Франции Элизабет Борн подвергла резкой критике позицию левых, передает BFM TV.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн Elisabeth Borne

«Французам нужно правительство, которое действует, но у некоторых есть только одна навязчивая идея: подвергнуть его цензуре», — заявила Элизабет Борн.

«Сегодня, господа депутаты, мы могли бы действовать от имени французского народа. Вместо этого мы обсуждаем вотум недоверия, что препятствует работе парламента», — пояснила премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальное собрание Франции на заседании 11 июля не поддержало предложение о вынесении вотума недоверия премьер-министру Элизабет Борн.

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