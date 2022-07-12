Москва, 12 июля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Экономика США входит в период серьезной рецессии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян. Так он прокомментировал обещания американского министерства торговли о том, что серьезная рецессия экономике США не грозит.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Причиной утверждений о том, что экономике США серьёзная рецессия не грозит, являются ноябрьские промежуточные выборы, — сказал Хачатурян. — Администрации Байдена нужно как-то замаскировать свои провалы в экономике, которые с введением антироссийских санкций стали только нагляднее. Очевидно, что экономика США входит в период серьёзной рецессии, и в перспективе двух-трёх месяцев мы можем увидеть не только замедление до 1,5-2%, а полноценный экономический кризис с падением экономики в 2-3%».

Как полагает Хачатурян, выход из кризиса на траекторию хотя бы стабилизации до уровня 0,2-0,5% роста едва ли произойдёт ранее конца 2023 — начала 2024 года.

«Ключевым фактором для этого может стать стабилизация цен на мировом рынке нефти и налаживание устойчивых поставок сжиженного природного газа в ЕС. Однако этих двух факторов вряд ли хватит для того, чтобы преодолеть экономические последствия беспорядков и коронакризиса», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению американского министра финансов Джанет Йеллен, США экономика остается очень сильной.