Тутаев, Ярославская область, , 10:16 — REGNUM В Тутаеве Ярославской области врач-хирург умер во время приёма больных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Тутаевская ЦРБ Yarnews.net

Мужчина скончался 11 июля. О произошедшем сообщили жители в социальных сетях, а 12 июля информацию прокомментировали в областном депздраве.

«11 июля во время приёма пациентов скоропостижно скончался врач-хирург, врач-уролог взрослой поликлиники Тутаевской центральной районной больницы Александр Сафронов. Ему незамедлительно были произведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не принесли результата», — рассказали в департаменте.

Александр Сафронов работал в больнице с 1992 года. Как отметили в депздраве, «пациентам и коллегам запомнился как высококлассный специалист, отзывчивый и чуткий человек».