Тутаев, Ярославская область, 12 июля 2022, 10:16 — REGNUM В Тутаеве Ярославской области врач-хирург умер во время приёма больных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.
Мужчина скончался 11 июля. О произошедшем сообщили жители в социальных сетях, а 12 июля информацию прокомментировали в областном депздраве.
Александр Сафронов работал в больнице с 1992 года. Как отметили в депздраве, «пациентам и коллегам запомнился как высококлассный специалист, отзывчивый и чуткий человек».