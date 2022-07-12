Смоленское, , 10:14 — REGNUM ГУ МВД РФ по Алтайскому краю 12 июля известило об очередном случае мошенничества, в результате которого жительница Смоленского района 1987 года лишилась 1 140 000 рублей.

Мошенники Gtrk-kaluga.ru

Как рассказала потерпевшая, ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что ее лицевой счет пытаются взломать и необходимо обезопасить личные сбережения.

Следуя указаниям звонившего, заявительница перевела сначала 810 000 рублей, а в последующем еще 330 000 тысяч рублей. Когда потерпевшая поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2022 года 73-летняя жительница Рубцовска заинтересовалась рекламой о получении прибыли с помощью брокерской фирмы и лишилась более миллиона рублей.

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