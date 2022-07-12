Москва, , 10:14 — REGNUM Пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки пересекли более 18,5 тыс. жителей ДНР, ЛНР и Украины. Об этом 12 июля сообщает областное погрануправление ФСБ РФ.

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«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18,5 тыс. граждан», — говорится в сообщении.

Напомним, украинские боевики регулярно обстреливают мирных жителей ДНР, ЛНР и Украины. Так, 11 июля вооружённые силы Украины нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области из американских РСЗО HIMARS, в результате чего погибли семь человек.

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