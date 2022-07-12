Сеул, , 10:14 — REGNUM Hyundai Motor планирует построить свой первый завод по производству электромобилей в Южной Корее в 2023 году в рамках ускорения своего перехода на экологически чистые автомобили, чтобы не упустить доли на растущем мировом рынке, сообщает 12 июля Financial Times.

Hyundai Ioniq 5 Hyundainews.com

По плану, согласованному с профсоюзом, первый южнокорейский завод Hyundai по производству электромобилей начнет работу в 2025 году.

В мае 2022 года Hyundai объявила о намерении инвестировать 63 трлн вон (48,1 млрд долларов) в экономику страны до 2025 года. В последний раз компания открывала автозавод в Южной Корее в 1996 году.

Строительство нового завода также должно угодить профсоюзу, который ранее проголосовал за забастовку, требуя повышения заработной платы. Помимо этого, члены профсоюза недовольны планом компании инвестировать 5,5 млрд долларов в США для строительства завода по производству полностью электрических автомобилей в Джорджии.

Завод в Джорджии будет заложен в начале 2023 года и начнет работу в первой половине 2025 года.

Новые модели электрокаров, выпущенные в начале 2022 года компанией Hyundai и ее филиалом Kia, — Ioniq 5 и EV6 соответственно — хорошо продаются в США, поскольку внедрение электромобилей в стране набирает обороты.

Hyundai поставила себе целью контролировать 12% мирового рынка электромобилей к 2030 году.

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