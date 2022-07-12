Канберра, 12 июля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В ходе своего визита в США заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлз отметил значительный рост военной мощи своей страны и предупредил, что в Индо-Тихоокеанском регионе зреет значительная вероятность возникновения вооруженного конфликта. Об этом 12 июля сообщил телеканал NineNews.

(сс) Der Angemeldete Флаг Австралии

В ходе выступления в одном из американских аналитических центров Марлз отметил, что Австралия и США должны работать вместе, чтобы противостоять агрессии и сохранить международный порядок, основанный на правилах. Невыполнение этого требования будет означать «катастрофический провал политики сдерживания», предупредил министр.

Он подчеркнул обеспокоенность Австралии по поводу применения силы и принуждения для выдвижения территориальных претензий, «что имеет место в Южно-Китайском море».

«Мы не можем позволить себе сидеть сложа руки», — заявил Марлз в своем выступлении перед Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне.