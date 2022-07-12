Орел, , 10:13 — REGNUM К наказанию в виде лишения свободы приговорён адвокат Орловской областной коллегии адвокатов за совершение мошенничества и посредничества во взяточничестве. Решение суд вынес 11 июля, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Орловской области Александр Коргин.

Суд

Как установлено судом и следствием, фигурант дела в 2019–2020 годах пообещал одному из осуждённых более мягкие условия содержания в колонии и решение суда об условно-досрочном освобождении, взяв с него за это 800 тысяч рублей. Кроме того, в июне 2020 года адвокат выступил посредником в получении начальником ФКУ КП № 3 УФСИН России по Орловской области от того же осужденного взятки в 150 тысяч рублей за освобождение мужчины от наказания за нарушение установленного порядка отбывания наказания.

Суд признал фигуранта дела виновным в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года шести месяцев, с отбыванием исправительном учреждении общего режима, а также в виде штрафа в размере 750 тысяч рублей.

В прокуратуре Орловской области добавили, что ранее судом был вынесен обвинительный приговор в отношении начальника колонии.