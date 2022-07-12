Судак, Крым, 12 июля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Лиц, которые подозреваются в избиении в городе Судак военного Вооружённых сил (ВС) РФ за одежду с буквой Z, являющейся символом спецоперации по денацификации Украины, задержали. Об этом 12 июля написал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале.

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«Всё подозреваемые в избиение военного в Судаке задержаны», — отметил в своем сообщении Крючков.

Также он уточнил, что в данный момент со всеми задержанными ведут работу сотрудники правоохранительных органов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Крючков сообщил, что трое неизвестных избили военного контрактника ВС РФ из-за символа Z на одежде, после чего он обратился в полицию.