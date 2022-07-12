Мельбурн, Австралия, , 10:21 — REGNUM Медсестре по уходу за престарелыми людьми из Мельбурна (второй по численности населения город Австралии) было предъявлено обвинение после того, как она якобы работала несколько смен в доме престарелых после положительного результата теста на COVID-19. Об этом 12 июля сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Австралийское агентство по охране труда обвинило 36-летнюю медсестру в двух нарушениях закона «О гигиене и безопасности труда» в связи с ее предполагаемыми действиями в период с 26 июля 2020 года по 2 августа 2020 года. В надзорном ведомстве утверждают, что медсестра отработала несколько рабочих смен в учреждении Menarock Aged Care Services на юго-востоке Мельбурна после того, как у нее был положительный результат на COVID-19, и ей сказали не выходить на работу.

Журналисты пишут, что максимальное наказание за преступления, инкриминируемые девушке, составляет пять лет лишения свободы и штраф в размере 1 800 штрафных баллов, что на момент совершения предполагаемого преступления составляло 297 396 долларов.

Ей также было предъявлено обвинение в том, что она не проявляла разумной заботы о здоровье и безопасности людей на рабочем месте. Максимальным наказанием для физического лица за данное правонарушение является штраф в размере 1 800 штрафных баллов или все те же 297 369 долларов.

Таким образом, медсестру могут оштрафовать почти на $600 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии на борту круизного лайнера зафиксировали вспышку коронавируса