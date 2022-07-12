Бухарест, , 10:11 — REGNUM В Румынии впервые в новейшей истории страны зарегистрирована нехватка медицинских препаратов для отдельных категорий больных. Об этом 12 июля сообщает «Румынское телевидение».

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

По заявлению руководства Национального общества семейной медицины Румынии (SNMF), в стране практически закончились вакцины против туберкулеза, гепатита и столбняка.

«Сегодня в ряде регионов нет возможности проводить плановую вакцинацию детей, под угрозой срыва оказалась обязательная иммунизация лиц представителей старшего поколения», — говорится в официальном документе структуры.

Как утверждают эксперты, причиной сложившейся ситуации стало недостаточное государственное финансирование фармацевтической отрасли страны, приведшее к банкротству ряда соответствующих предприятий. Ранее медикаменты румынского производства считались одними из наиболее качественных и эффективных товаров сегмента в восточноевропейском регионе.