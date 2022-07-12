Бухарест, 12 июля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Румынии впервые в новейшей истории страны зарегистрирована нехватка медицинских препаратов для отдельных категорий больных. Об этом 12 июля сообщает «Румынское телевидение».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

По заявлению руководства Национального общества семейной медицины Румынии (SNMF), в стране практически закончились вакцины против туберкулеза, гепатита и столбняка.

«Сегодня в ряде регионов нет возможности проводить плановую вакцинацию детей, под угрозой срыва оказалась обязательная иммунизация лиц представителей старшего поколения», — говорится в официальном документе структуры.

Как утверждают эксперты, причиной сложившейся ситуации стало недостаточное государственное финансирование фармацевтической отрасли страны, приведшее к банкротству ряда соответствующих предприятий. Ранее медикаменты румынского производства считались одними из наиболее качественных и эффективных товаров сегмента в восточноевропейском регионе.