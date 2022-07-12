Канберра, 12 июля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. 12 июля стало известно, что органы здравоохранения борются со вспышкой коронавируса среди более чем 100 человек на борту круизного лайнера, следующего из австралийского Брисбена в крупнейший мегаполис Австралии Сидней. Об этом сообщил телеканал Nine News.

(сс) nathanmac87 Лайнер

Более 100 человек, в основном члены экипажа, заразились коронавирусом на судне CoralPrincess. Отмечается, что это первая вспышка коронавируса в круизной отрасли Австралии с момента возобновления морских рейсов.

Отмечается, что оператор круиза предложил возмещение более чем 2 000 пассажирам, прежде чем судно отплыло 11 июля из Брисбена в Сидней. Но понятно, что большинство отказалось от выплат и осталось на борту.

Представитель компании Princess Cruises, которая занимается администрированием круизов, сказал, что случаи заражения коронавирусом на борту Coral Princess были в основном распространены среди членов экипажа, которые до сих пор остаются на судне и которым оказывается помощь медиков.