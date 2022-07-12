Томск, 12 июля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Томской области за месяц цены на бензин и дизельное топливо в среднем снизились на 0,3%.

ИА REGNUM Заправка машины

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Томскстата, в июне 2022 года бензин марки Аи-92 стоил 45,16 рубля за литр (-0,4% по сравнению с маем), Аи-95 — 47,68 (-0,4%), Аи-98 — 56,16 рубля.

Литр дизеля оценивался в 56,56 рубля (-0,7%), газомоторного топлива — в 23,50 рубля. При этом, по сравнению с декабрём 2021 года цены на бензин в среднем выросли на 1,8%.