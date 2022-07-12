Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий, во время грозы прогнозируется усиление ветра до 28 м/с, предупреждает 12 июля ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

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По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 12 июля пройдут очень сильные ливни, грозы, град, при грозе ветер порывами до 28 м/с.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 15:00 мск 12 июля до 23:00 мск 12 июля на территории Санкт Петербурга объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за дождя, ветра и грозы. Напомним, оранжевый уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.

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