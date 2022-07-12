Владивосток, 12 июля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Приморье за шесть месяцев произвели почти 50 тыс. тонн мяса и более 66 тыс. тонн молока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Peter Griffin Мясо птицы

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Производство свинины и курицы к уровню 2021 года составило 215%. Таких высоких результатов удалось добиться благодаря увеличению поголовья на ведущих предприятиях края, завоза высокопродуктивного скота.

«За шесть месяцев в хозяйствах всех категорий произведено 48,8 тыс. тонн мяса, в том числе свинины — 34,6 тыс. тонн, мяса птицы — 9,5 тыс. тонн. Молока надоено 66,1 тыс. тонн, что выше уровня прошлого года на 5%. Почти на 8% увеличилось производство яиц — до 150 млн штук», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, тюменские предприятия за пять месяцев 2022 года увеличили производство кисломолочной продукции, сыра, муки и хлебобулочных изделий.