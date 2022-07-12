Оренбург, 12 июля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Оренбургской области отмечен рост количества счетов экскроу для покупки жилья в новых домах, сообщили корреспондентуИА REGNUM в пресс-службе оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

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По состоянию на 1 июня 2022 года для покупки жилья в новостройках оренбуржцы открыли около 3,5 тыс. счетов эскроу. Прошлогодний показатель превышен на 16%. Общий объем средств на счетах составил 8,3 млрд рублей, увеличившись за год на 43%.

Количество раскрытых счетов эскроу выросло почти в три раза — до 7,8 тыс. единиц. По завершенным проектам застройщики получили от дольщиков 16,1 млрд рублей. Это в 3,5 раза больше, чем годом ранее.

При этом застройщики обеспечены стабильным источником финансирования в виде банковских кредитов. На 1 июня в Оренбуржье между банками и застройщиками заключено 20 договоров проектного финансирования на сумму 6,2 млрд рублей. Средневзвешенная процентная ставка по таким кредитам в среднем по Приволжскому федеральному округу составила 3,1%.