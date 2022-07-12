Рязань, 12 июля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Ураган с ливнем и градом прошёл вечером 11 июля по Рязани и некоторым районам области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ураган

После ветра остались десятки поваленных деревьев, оборванные провода, повреждённые автомобили.

По данным администрации Рязани, аварийные службы получили заявки по более чем 70 адресам. Работы по восстановлению линий электропередачи во всех районах города проводили пять бригад всю ночь.

Синоптики предупреждают, что 12 июля также возможна непогода, с порывами ветра до 15 м/с.