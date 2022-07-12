Кемерово, 12 июля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Шахтёр, которому удалось выжить после обрушения в кузбасской шахте «Распадская-Коксовая» Леонид Моисеев, перевезён в Центр охраны здоровья шахтёров. Он провёл под землёй шесть суток.

В шахте

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«Это чудо», — прокомментировал ситуацию редакции «ВашГород» пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик.

По словам Дужика, Моисеев сейчас находится в сознании и проходит всестороннее обследование.

По предварительным данным, 49-летний горняк получил перелом бедра.