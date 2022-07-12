Анкара, , 10:06 — REGNUM 18 человек пострадали в результате падения туристического микроавтобуса в пропасть в Турции. Об этом 12 июля сообщила газета Star.

Отмечается, что авария произошла на 44-м километре автодороги Тунджели — Эрзинджан. Микроавтобус, отправлявшийся в рейс на Чёрное море из Малатьи, упал в пропасть на обратном пути. Причиной стала потеря управления водителем.

«В аварии пострадали 18 человек», — говорится в сообщении. Были ли в микроавтобусе граждане России, пока неизвестно.

Сообщается, что на место происшествия направлены многочисленные бригады спасателей, медиков, пожарных и жандармерии. Раненые госпитализированы.