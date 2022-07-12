12 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Пользователи соцсетей обсуждают трагедию в Новой Каховке. Они возмущены действиями украинских властей и лично президента этой страны Владимира Зеленского.

Татьяна Иващенко, , 10:43 — REGNUM В соцсетях 12 июля обсуждается информация о том, что приказ о нанесении киевскими боевиками удара американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS по городу Новая Каховка Херсонской области был отдан лично президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом журналистам сообщил глава администрации региона Владимир Леонтьев.

Нацист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Долой хунту кровавого клоуна Зеленского!» — комментирует подписчица новостного телеграм-канала Елена Е.

«Одни мирные жители погибли, и у всех паспорта Украины», — подчеркнул Ринат Р.

«Пора разобраться с преступным украинским правительством», — считает Константин.

«Ещё одно доказательство «любви» Украины к своим жителям», — отметила подписчица с ником Одна такая.

«Как можно отдавать такие приказы?! Убивать своих же», — возмущена действиями властей Украины Надежда.

«Почему в Киеве до сих пор существует правительственный квартал?!» — вопрошает С. А.

«Отдать такой приказ — это преступление против человечества… Нацистский режим на территории Украины бьётся в агонии и совершает жуткие преступления», — пишет Mike.

«Главный нацист», — охарактеризовал действия Зеленского Андрей.

«Для России важно помочь мирным жителям Украины», — отметила Кристина Я.

«Зеленский и его хозяева за всё ответят!» — убеждена Галина Ч.

«Жизни мирных людей Зеленского не интересуют. Он знал, что погибнут люди, ему всё равно», — считает L. K.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство Президента Украины

«Отключите в Киеве свет и газ, почему ещё у них все работает?!» — не понимает V. N.

«Очевидно, что мир нуждается в новой концепции мироустройства, при которой все страны будут равны между собой и будут уважать интересы друг друга. Россия давно об этом говорит», — отметил Ринат К.

«Любящий президент отдал приказ — любимую страну бомбить! Изверг! Пусть украинцы видят, за кого голосовали!» — комментирует Jane.

Сергей С. считает, что пришло время «ударить по центрам принятия решений».

«Клоун-наркоман, военный преступник», — оставил в комментариях своё мнение о Зеленском Сергей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Владимира Леонтьева, число жертв удара украинских нацистов по городу Новая Каховка из американских РСЗО HIMARS увеличилось до семи человек.

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