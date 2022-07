12 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Анна Царькова, , 10:47 — REGNUM Европейский союз разрабатывает новый пакет антироссийских санкций. Об этом 11 июля сообщает Bloomberg. Источники издания сообщают, что новый перечень санкций будет предложен Брюсселем в ближайшие недели.

Рикошет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вместе с тем уточняется, что некоторые из стран Европейского союза выступают за введение санкций, которые затронут поставки российского газа в Евросоюз, однако большинство членов ЕС выступает против этого.

Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения указали на то, что против России ввели такое количество санкций, что уже даже неинтересно, что Запад придумает на этот раз. Иные также отметили, что страдать от санкций придется, как и прежде, западным странам.

«Копают себе большую яму…» — написала Irina, вероятно, таким образом указывая на то, что страдают от антироссийских санкций жители западных стран.

«Россия положит их в пакет с пакетами», — иронизирует Anna.

«Правители Европы решили воевать с Россией до последнего замерзшего европейца», — с сарказмом добавил V.

«После более 10 тысяч санкций как-то уже не интересует. Ждём больше осень, зиму… [Чтоб] посмотреть, как создатели санкций будут в холоде, без света и без предприятий выживать. И страдать», — отметила Ирэна.

«Выключите им газ, наконец! Надоели, честное слово!» — не выдержал «Песок на Zубах».

«Все эти санкции уже вообще не воспринимаются. Из разряда: ну что они там ещё придумали?» — пишет Queen Penelope.

«До первых холодов санкции», — отреагировал Albertus R.

Джеймс Энсор. Скелеты, пытающиеся согреться (фрагмент)

«Может, пора сказать, что Россия остаётся надёжным партнёром дружественным странам, и отрубить всё [недружественным странам]?..» — задался вопросом Тарас.

«Ну этот пакет то точно поможет», — с юмором пишет First Name Last Name.

«ЕС продолжает изолировать себя от мира», — написал Дмитрий М.

«Хотят себе ещё жизнь усложнить? Да пожалуйста!» — шутит Andr.

«Как собачка хочет укусить свой хвост! Ну пусть кусает. Россия может жить в разных условиях. А вы? Мы и дровами топили в 90-е, и мылись в тазике, и бутерброд с растительным маслом ели… И хорошо было и радовались жизни! А Европа будет скулить и ругать Россию! А жить когда?» — задался вопросом Костя С.

«Я так понимаю, могут не спешить с турбиной из Канады», — иронизирует emo.

«Нам ничего не страшно, мы прошли такую школу жизни… А вот они пусть попробуют, а мы посмотрим», — отреагировала Екатерина К.

«Газ отключить и всё, точка! Сколько можно терпеть от них?..» — не понимает Татьяна К.

«Явно хотят, чтобы газ не включили после ремонта [«Северного потока»]», — с сарказмом отметил Сергей О.

«Они от прошлых пакетов [санкций] изнемогают, что себе отменят в этот раз?» — поинтересовалась Света.

«Слава Богу! Мы уж заждались», — шутит Larisa K.

«Самоубийцы какие-то», — с юмором подытожила Татьяна V.