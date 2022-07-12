Санкт-Петербург, , 10:11 — REGNUM Более четырех тысяч человек, в том числе 898 детей, пострадали от укусов клещей в Ленинградской области с начала года, сообщили 12 июля в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Клещ Catkin

На утро 12 июля в Ленобласти зарегистрировано 4109 пострадавших от укусов клещей на территориях всех 17 районов области. Больше всего в Тихвинском — 807, в Гатчинском — 468, в Бокситогорском — 456, во Всеволожском районе 359 случаев, в Киришском — 342, в Волховском районе зарегистрировано 320 случаев, в Тосненском районе - 298 случаев укусов клещей.

«Зарегистрировано восемь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и шесть случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом», — рассказали в ведомстве.

За прошедшую неделю специалисты проверили исследования 120 клещей, снятых с пострадавших, на наличие вируса клещевого энцефалита. Возбудитель обнаружен в трех клещах. На наличие возбудителя клещевого боррелиоза исследовано 96 клещей — боррелии обнаружены в 25 клещах. На наличие возбудителя моноцитарного эрлихиоза исследовано 47 клещей — возбудитель не обнаружен. На наличие возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека исследовано 47 клещей — возбудители обнаружены в двух клещах.

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