Москва, 12 июля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В РФ не стоит ждать снижения цен на первичное жилье больше чем на 15%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ средняя стоимость вторичного жилья снизилась на 4%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

«Сейчас на рынке жилья достаточно много предложения. Причём очень много вариантов по «вторичке». До осени такая тенденция может сохраниться. Однако осенью при ещё большей стабилизации ситуации цены могут начать расти, — сказала Ермилова. — Многое будет зависеть от предложения. Если его будет много, то завышение цены снизит спрос. Потенциальные покупатели будут искать более выгодные варианты».

Что касается «первички», то, как полагает экономист, здесь многое будет зависеть от затрат на строительство и спроса.

«При низком спросе можно будет увидеть снижение цены. Но ожидать существенного снижения более 15% не стоит. Иначе застройщики будут работать в минус», — сказала Ермилова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что в РФ не следует ждать снижения стоимости вторичного жилья сильнее чем на 8–10%.