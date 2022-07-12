Ярославль, 12 июля 2022, 10:06 — REGNUM В Ярославле власти внесли ряд корректировок в дорожное движение по Заволжскому району для дополнительной разгрузки Октябрьского моста на время ремонта. Об этом сообщает мэрия города.
Напомним, в городе продолжают выстраиваться многокилометровые пробки из-за проходящего на мосту ремонта. 12 июля городские власти сообщили об очередных изменениях в связи с этим.
Помимо этого на ряде улиц в районах Ярославля откорректирована работа светофоров.
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