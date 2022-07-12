Ярославль, 12 июля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Ярославле власти внесли ряд корректировок в дорожное движение по Заволжскому району для дополнительной разгрузки Октябрьского моста на время ремонта. Об этом сообщает мэрия города.

yarnews.net Пробка на Октябрьском мосту в Ярославле

Напомним, в городе продолжают выстраиваться многокилометровые пробки из-за проходящего на мосту ремонта. 12 июля городские власти сообщили об очередных изменениях в связи с этим.

«С сегодняшнего дня предусмотрено две полосы для поворота налево с проспекта Авиаторов на проспект Машиностроителей. Также увеличено количество полос для поворота направо при движении с проспекта Машиностроителей на проспект Авиаторов», — рассказали в мэрии.

Помимо этого на ряде улиц в районах Ярославля откорректирована работа светофоров.