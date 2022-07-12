12 июля 2022 | Время чтения 3 мин

То, что Зеленский лично отдал приказ об ударе по Новой Каховке в Херсонской области, свидетельствует о том, что пускать «на трон» актера была так себе идея. Мнения соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 10:57 — REGNUM Известие о том, что приказ об ударе по Новой Каховке в Херсонской области отдал лично Владимир Зеленский, взбудоражило интернет. Самых нелестных выражений удостоился украинский президент за гибель ни в чем не повинных мирных жителей. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Убийца Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами: спецоперация России на Украине — трансляция»

«Украинец убивает своих же украинцев, ничего ужаснее не видела», — отметила Ольга Акишина.

«Пора отдать приказ об ударе по Банковой», — предлагает Евгений, имея в виду место нахождения украинского президента.

«Бомбите Киев жестко, вырубайте свет, интернет и газ у них», — соглашается Марина Калинина.

«Отдать такой приказ — это преступление против человечества… нацистский режим на территории бывшей Украины бьётся в агонии и совершает жуткие преступления, которые войдут в историю как самые мерзкие и гнусные деяния, сотворенные человеком», — считает Михаил Гусев.

«Я так понимаю, что единственным разумным советом для господина Зеленского, дабы не опускаться до уровня ненормативной лексики, будет изучение биографии Геббельса, а именно — последних страниц его жизни и жизни его семьи», — поделилась мнением Елена Панфилова.

В отличие от Елены очень многие люди не стали сдерживаться в выражениях, и «падла кровавая» было не самым ругательным.

«Сволочи, собственное население крошат, потом хотят, чтобы их любили! В тыл по мирным хреначат и рады, удивляюсь этим радостным людям…» — отметил Артём Березин.

«Натуральный Иуда этот Зеленский», — считает Светлана Пустоселова.

«Падла кровавая! Будь проклят на веки вечные! Со всеми своими чадами и домочадцами!» — пожелала Зеленскому Светлана Сафонова.

Новая Каховка после нанесения удара ВСУ Цитата из видео «Новая Каховка ещё 12 07 2022» пользователя Alek Sandra

«Конченый урод этот Зеленский. Когда побед нет, то готов ради пиара несуществующих перемог своих же убивать, на радость таким же конченым хохлосвиньям», — считает М.

«Любящий президент отдал приказ любимую страну, за которую он готов землю грызть… бомбить! Жесть! Изверг! Пусть видят, за кого голосовали!» — отметила Яна.

«Как Шарий назвал Зеленского — кокаиновый генералиссимус — точнее не скажешь. У меня прям сложилась картинка: будто он мир воспринимает как компьютерную игру, шутер такой вот… а давай сюда бахнем, ух ты, какой фейерверк!» — замечает Юлия Фадеева.

«Во главе Украины — карликовый торчок, с экранов о победах вещает трансгендер Люся, в Раде большинство — представители ЛГБТ-сообщества с недавним главарем Ляшко, даже полковники СБУ в соцсетях позиционируют себя как БИ. Плюс ночные факельные шествия во славу военных преступников и дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Не страна, а «Квартал 95», — поделился Максим Переверзев.

«Как хорошо, что скоро все забудут, что когда-то была такая страна — Украина», — считает Александр.

«Нет никаких сомнений, что Зеленский — худший президент за всю историю Украины, и это доказывают его действия, как до спецоперации, так и во время ее проведения. С самого начала было понятно, что пускать на трон актера — так себе идея, ибо в президента он продолжал играть, а не был им на самом деле», — считает Роман Вишневский.

Владимир Зеленский в роли президента Голобородько Цитата из к/ф «Слуга народа». Реж. Алексей Кирющенко. 2015-2018. Украина

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что приказ об ударе по Новой Каховке в Херсонской области отдал лично украинский президент Владимир Зеленский, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

По его словам, последствия этого удара сравнимы со взрывом в Бейруте, где взорвалась селитра — это катастрофа для города. По последней информации, число жертв увеличилось до семи человек, 60 жителей пострадали.

Читайте также: Зеленский лично отдал приказ о нанесении удара по Новой Каховке — Леонтьев