Симферополь, 12 июля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов внёс изменения в Указ о режиме повышенной готовности, отменив целый ряд ограничений. Документ 12 июля опубликован на сайте правительства Крыма.

Денис Абрамов ИА REGNUM Социальная дистанция

Внесёнными изменениями снимается требование о соблюдении социальной дистанции в полтора метра. Также отменено требование о соблюдении режима изоляции по месту жительства до получения результатов исследования на COVID-19.

Кроме того, в Крыму полностью снят запрет на проведение массовых мероприятий, а также отменено требование об усиленном режиме текущей дезинфекции в местах массового скопления людей.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в связи опасностью распространения COVID-19 был введён в Крыму в марте 2020 года. В настоящее время основная часть ограничений в Крыму снята. В регионе за последние месяцы уровень заболеваемости ковидом снизился до минимума.