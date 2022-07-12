Пермь, 12 июля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Пермский край на развитие добровольчества и поддержку волонтёров получит более 9 млн рублей. Прикамье впервые победило во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел», сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Anton Starikov Деньги

Средства гранта потратят на развитие системы добровольчества, вовлечение граждан в волонтёрскую деятельность, а также поддержку проектов и мероприятий добровольческих некоммерческих организаций и бюджетных учреждений. В Пермском крае появятся четыре Добро. центра (ресурсные центры по развитию добровольчества).

В конкурсе участвовали более 80 заявок от разных российских регионов. Комиссия определила 25 победителей.