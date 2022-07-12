Кызыл, 12 июля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет 42-летний местный житель по обвинению в совершении сексуального преступления против малолетней дочери. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

По данным следствия, днём 15 марта 2022 года обвиняемый находился дома в состоянии алкогольного опьянения. Воспользовавшись тем, что супруга была на работе, он совершил иные действия сексуального характера в отношении 4-летней дочери.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в управлении.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.