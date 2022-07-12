Москва, 12 июля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн планирует встретиться в Москве с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и представителями Росатома. Об этом 12 июля заявил старший советник лидера Мьянмы Чжо Зо Е.

Мьянма

«Планируются встречи с Рогозиным, Росатомом», — приводит РИА Новости слова советника премьер-министра Мьянмы.

Отмечается, что в ходе визита в Москву Мин Аун Хлайн поучаствует в открытии культурного центра Мьянмы в парке-музее «Этномир».