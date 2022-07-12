* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 12 июля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер пуштунские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали трёх человек, связанных с Абдул Хамидом Хорасани, бывшим начальником службы безопасности «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере.

Pixabay.com Арест

Абдул Хамид Хорасани подтвердил эту новость газете «8 Собх» и заявил, что эти люди были арестованы по обвинению в ношении головного убора «пакуль». Он подчеркнул, что его телохранители были арестованы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из провинции Гильменд.

Хорасани также обвинил пуштунских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Гильменда, базирующихся в Панджшере, в убийствах мирных жителей и разжигании этнической розни.

Следует отметить, что внутренние разногласия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере с некоторых пор усилились. Ранее пуштунские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали в Панджшере нескольких представителей местных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).