Обнинск, Калужская область, , 10:40 — REGNUM На территории Обнинска полицейскими задержан мужчина 1997 года рождения, подозреваемый в незаконном распространении наркотических средств, сообщили 12 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Наркотики 40. мвд. рф

В ходе личного досмотра задержанного было обнаружено и изъято 22 свертка с веществом, которое, согласно проведенному исследованию, содержит в своем составе наркотическое средство «героин» общей массой более 40 граммов и наркотическое средство «гашиш» массой 0,38 грамма. По месту жительства у мужчины было обнаружено и изъято еще 24 свертка с героином общей массой более 43 граммов. Как полагают правоохранители, изъятое вещество предназначалось для дальнейшего сбыта на территории Обнинска через оборудованные тайники-закладки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в крупном размере». В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно действующему законодательству, за совершение данного преступления грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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