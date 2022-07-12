Москва, 12 июля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Москве 12 июля ожидается облачная с прояснениями погода, но также в столице пройдут дожди. Об этом РИА Новости заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

«Сегодня погоду в столице будет определять холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами грозы», — сказал Леус.

По его словам, воздух в столице прогреется до +22…+24, а в Московской области — до +20…+25.

Леус отметил, что ветер в московском регионе будет юго-восточным 5-10 метров в секунду, а при грозах — порывистый. Атмосферное давление достигнет 746 мм ртутного столба.