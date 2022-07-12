Новая Каховка, 12 июля 2022, 09:56 — REGNUM В Новой Каховке Херсонской области открыли оперативный штаб по ликвидации последствий от обстрелов боевиков ВСУ, говорится 12 июля в сообщении городской администрации.
Оперштаб открыт по адресу: ул. Карла Маркса, 8 (бывший военкомат).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал, что число жертв удара украинских нацистов по городу Новая Каховка из американских РСЗО HIMARS увеличилось до семи человек.
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