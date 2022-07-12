Новосибирск, , 09:56 — REGNUM Студентов новосибирских медуниверситета и медколледжа на время каникул берут на работу в районные больницы. Им заплатят за работу, а также предоставят жильё и четырехразовое питание. Такая практика — один из эффективных способов решения кадрового вопроса, считает руководство районных больниц и учебных заведений.

Директор Новосибирского медицинского колледжа Алексей Пилипенко считает, что студенческие отряды — эффективный способ привлечения выпускников медицинских учебных заведений на работу в область.

«Во-первых, большинство из них, особенно городские, никогда не были в районных больницах и думают, что это какие-то неполноценные больницы с допотопным оборудованием. Для них это возможность увидеть своими глазами, что районная медицина работает по современным стандартам на современном оборудовании, — отметил он. — Во-вторых, это дополнительная практика, где они могут сделать чуть больше, чем успеют в рамках производственной и намного раньше. Соответственно, быстрее и смелее смогут работать самостоятельно».

В пробном проекте медицинских студотрядов участвуюь Ордынская, Тогучинская и Коченевская больницы.