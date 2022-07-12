Коломбо, Шри-Ланка, 12 июля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Из-за отказа в обслуживании после протестов пассажиров младший брат президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы и экс-глава минфина страны Базил Раджапакса не смог вылететь из международного аэропорта Бандаранаике. Об этом 12 июля сообщает британская газета Daily Mirror.

(сс) David Stanley Шри-Ланка

По данным источника, брат президента Шри-Ланки собирался вылететь из Коломбо в Дубай (ОАЭ) рейсом в 03:15 (00:45 мск), однако был замечен в зале сервиса эксклюзивного обслуживания аэропорта «Шелковый путь» другими пассажирами, которые стали протестовать против его вылета.

Также указывается, что в результате работники иммиграционной службы страны отказались одобрять выезд Базила Раджапаксы, а служащие ВИП-зоны аэропорта заявили о своём уходе с работы, чтобы не обслуживать представителей политической элиты Шри-Ланки, которые могут начать делать попытки бежать из страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свою кандидатуру на пост президента Шри-Ланки выдвинет лидер ланкийской оппозиции Саджит Премадаса.