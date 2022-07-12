Питтсбург, США, , 09:49 — REGNUM Выйти на рынок свободных агентов планирует российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. Об этом 12 июля сообщил журналист Даррен Дрегер.

Евгений Малкин Michael Miller

«Источники сообщают, что Евгений Малкин решил выйти на рынок свободных агентов в среду», — заявил Дрегер.

По его словам, Малкин никогда раньше не был свободным агентом, поэтому хочет посмотреть, какие у него есть варианты.

Ранее сообщалось, что у 35-летнего хоккеиста возникли сложности в переговорах с «Питтсбургом» о новом контракте. Стороны не могут прийти к соглашению.

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