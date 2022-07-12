Питтсбург, США, 12 июля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Выйти на рынок свободных агентов планирует российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. Об этом 12 июля сообщил журналист Даррен Дрегер.

Michael Miller Евгений Малкин

«Источники сообщают, что Евгений Малкин решил выйти на рынок свободных агентов в среду», — заявил Дрегер.

По его словам, Малкин никогда раньше не был свободным агентом, поэтому хочет посмотреть, какие у него есть варианты.

Ранее сообщалось, что у 35-летнего хоккеиста возникли сложности в переговорах с «Питтсбургом» о новом контракте. Стороны не могут прийти к соглашению.